Samanyolu Haber /Gündem / Samsung’un veliahtına 5 yıl hapis /25 Ağustos 2017 13:48

Samsung’un veliahtına 5 yıl hapis

Samsung’un veliahtı Lee Jae-yong’u (Jay Y Lee) 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Samsung’un veliahtına 5 yıl hapis

Geçtiğimiz Şubat ayında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Güney Kore’nin teknoloji devi Samsung’un veliahtı Lee Jae-yong’u (Jay Y Lee) 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Lee hakkında 12 yıl hapis cezası istenmişti. Lee hakkında hükümet yetkililerine rüşvet ödeme suçlaması bulunuyordu.

Lee, azledilen eski devlet başkanı başkanı Park’ın yakın dostu Choi Soon-sil ile bağlantılı kâr amacı gütmeyen bazı kuruluşlara yaklaşık 40 milyon dolar rüşvet verip karşılığında ‘siyasi nüfuz’ elde etmek, ihalelerde devletten imtiyaz sağlamaya çalışmakla suçlanıyordu. Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, patlak veren rüşvet ve yolsuzluk skandalının ardından Mart ayında azledilmişti.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung’un fiili başkanı olan Lee’ye yöneltilen suçlamalar arasında zimmete para geçirme ve yurt dışındaki malvarlığını gizleme de bulunuyor.

Samsung’un veliahtı ise suçlamaları reddetti.Lee’nin bağışlar karşılığında hiçbir şey talep etmediğini savunan avukatları, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.Kararın açıklanmasının ardından Samsung’un hisseleri yüzde 1 düştü.
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