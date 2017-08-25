Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü Haber spikeri hayatını kaybetti /25 Ağustos 2017 14:16

Ünlü Haber spikeri hayatını kaybetti

TRT'nin unutulmayan spikerlerinden Mesut Mertcan, yaşamını sürdürüğü Adana Huzurevi'nde hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Son yıllarını Adana Huzurevi'nde geçiren ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan Mesut Mertcan, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Mesut Mertcan, 15 Eylül 1946 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Gençliğinde Adana'da gazino ve cambazhanelerde sunuculuk yapan ve reklam ajanslarında çalışan Mertcan, 1973 tarihinde TRT'de spiker olarak çalışmaya başladı. 12 Eylül 1980 askeri darbe bildirisini okumasıyla tanınan Mertcan, daha sonra Star, Kanal 6, Kanal 9, Ulusal Kanal gibi televizyon kanallarında reklam spikerliği, sunuculuk yaptı


<< Önceki Haber Ünlü Haber spikeri hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

TSK’nın yüzde 35’i tasfiye edildi

TSK’nın yüzde 35’i tasfiye edildi

Leman’dan tarihe geçecek kapak

Leman’dan tarihe geçecek kapak

Küçük Kız stüdyoyu ele geçirdi

Küçük Kız stüdyoyu ele geçirdi

Roma'da mülteci krizi

Roma'da mülteci krizi

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

AB'den Türkiye'ye tavır değişikliği

AB'den Türkiye'ye tavır değişikliği

Prof. Suat Yıldırım’dan Diyanet’e cevap

Prof. Suat Yıldırım’dan Diyanet’e cevap

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

Savunmaya engel

Savunmaya engel
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:30:46