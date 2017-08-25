Ünlü Haber spikeri hayatını kaybetti

Son yıllarını Adana Huzurevi'nde geçiren ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan Mesut Mertcan, 71 yaşında yaşamını yitirdi.





Mesut Mertcan, 15 Eylül 1946 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Gençliğinde Adana'da gazino ve cambazhanelerde sunuculuk yapan ve reklam ajanslarında çalışan Mertcan, 1973 tarihinde TRT'de spiker olarak çalışmaya başladı. 12 Eylül 1980 askeri darbe bildirisini okumasıyla tanınan Mertcan, daha sonra Star, Kanal 6, Kanal 9, Ulusal Kanal gibi televizyon kanallarında reklam spikerliği, sunuculuk yaptı







