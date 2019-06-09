Samanyolu Haber /Dünya / Samsung 6G çalışmalarına başladı /09 Haziran 2019 11:47

Samsung 6G çalışmalarına başladı

5G ağlarının kullanıma sunulmasına henüz yeni başlanmasına rağmen Samsung'un 6G çalışmalarına başladığı bildirildi

SHABER3.COM

Şirket, Güney Seul'de 6G teknolojisi için Gelişmiş İletişim Araştırma Merkezi'ni kurmuş durumda.

Donanim Haber'e göre yeni açılan bu araştırma merkezinde, 6G teknolojisi konusundaki çalışmalara ek olarak, yapay zeka ve robotik üzerine de Ar-Ge çalışmaları yapılacağı belirtildi. Bir Samsung yetkilisi konuyla ilgili olarak: "Telekomünikasyon teknolojisi standartları konusundaki mevcut ekip, 6G şebekesi üzerinde öncü araştırmalara başlaması için genişletildi" ifadelerini kullandı.

Altıncı nesil mobil şebekelerin kullanıcılara ulaşmasının önünde uzun bir süre var ancak Samsung, şimdiden bu teknolojiye yatırım yaparak rakiplerinin önünde olmak istiyor. Zira geçtiğimiz Ocak ayında bir başka Güney Koreli şirket LG, 6G araştırma merkezini açmıştı. Altıncı nesil mobil şebekelerin 11 Gbps'ye varan veri hızları sağlayacağı da sızan bilgiler arasında.
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