Samanyolu Haber /Medya / Dizi oyuncusu hayatını kaybetti /09 Haziran 2019 11:40

Dizi oyuncusu hayatını kaybetti

Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Haktan Pak 50 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SHABER3.COM

Oyuncu Haktan Pak, hayata gözlerini yumdu. Haktan Pak’ın ölümünü 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı sosyal medyadan duyurdu. Pak 50 yaşındaydı.
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