Medya iddianamesinin altından Ergenekon çıktı







Türkiye'ye yapılan 15 Temmuz ihanetinin ardından Hizmet Hareketine yakın oldukları gerekçesiyle tutuklanan onlarca gazeteci hakkında hazırlanan iddianamenin adeta Ergenekon soruşturmalarının intikamı olduğu ortaya çıktı. Gazetecilere yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından hazırlanan iddianamede çok sayıda muhabir şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede gazeteciler Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız’ın örgüt üyeliği suçundan 10 yıla kadar hapisleri istendi.





Ancak iddianamenin detaylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'savcısıyım' dediği ve Akp'li iki ünlü gazetecinin kılıçları çekip önden gittiği Ergenekon'un hayali örgüt olduğu ifadeleri yer aldı.





İddianamede Ergenekon için 'hayali örgüt' denildi





İddianamenin "17 Aralık Süreci öncesi Örgütün Medyadaki Algı Faaliyetleri" başlıklı kısmında, Ergenekon'un F... tarafından kurgulanan hayali bir örgüt olarak ortaya atıldığı belirtildi. Bu hayali örgüt ile ilgili basın yayın üzerinden iyi kurgulanmış metinlerin defalarca tekrar edildiği, sosyal medyada böyle bir örgüt varmış gibi paylaşımlar yapıldığı aktarılarak, örgüte yakın köşe yazarlarının da paralel yazılar yazmaya başladığı savunuldu. Toplumda uyanan tehlikeli bir örgüt algısı üzerine Ergenekon soruşturmalarına toplumsal destek sağlandığı ve hedefteki kişilere karşı yapılan operasyonlara tepkiselliğin engellendiği ifade edildi.





Şamil ile Selvi nerede ?





Ergenekon için hayali örgüt denilen ve Ergenekon soruşturmalarına karşı toplumsal destek oluşturdukları iddiasıyla hakklarında yıllarca hapis cezası istenen gazeteciler arasında gözler AKP'li gazetecileri aradı.





Ergenekon hakkında medyada yer alan haberlerde en çok ismi geçen ve toplumun neredeyse Ergenekon soruşturmaları sayesinde tanıdığı; şu anda AKP milletvekili olan Şamil Tayyar ve Saray gazetecisi olarak ünlenen Abdulkadir Selvi hakkında savcıların herhangi bir işlem yapıp yapmayacağı merak ediliyor.





Sıra onlara mı geliyor ?





Tayyar ve Selvi; Ergenekon ve Balyoz hakkında yazdıkları kitaplarla da biliniyor.





Cemaate yönelik medya iddianamesinin Ergenekon soruşturmalarının intikamı olarak ortaya çıkması; Ergenekon sanığı Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek'in bu soruşturmalarda gözaltına alınacakların isimlerinin kendi arkadaşları tarafından hazırlandığına dair sözlerini akla getirdi. Gözler şimdi Ergenekon soruşturmalarında kılıçları çekip önden giden bugünün yandaş gazetecilerine sıranın gelip gelmeyeceğinde.