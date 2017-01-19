Kritik altyapı tesisleri için en büyük tehdit





2013'ten beri hayvanlardan kaynaklanan elektrik kesintilerini inceleyen Thomas, yaklaşık 5 milyon insanı etkileyen bin 700'den fazla elektrik kesintisinin sincap, kuş, fare ve yılanlardan kaynaklandığını açıkladı.

Thomas, bu kesintileri inceleyerek siber saldırı söylentilerini boşa çıkarmayı amaçladığını söyledi.

Washington'da düzenlenen Shmoocon güvenlik konferansında konuşan Thomas, Siber Sincap 1 adlı projesini yaratırken her elektrik kesintisini siber savaşa bağlayan üst düzey hükümet ve endüstri temsilcilerinin gülünçlüğünü ifşa etmek istediğini belirtti.