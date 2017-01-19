Samanyolu Haber /Dünya / Kritik altyapı tesisleri için en büyük tehdit /19 Ocak 2017 18:27

Kritik altyapı tesisleri için en büyük tehdit

Güvenlik uzmanı Cris Thomas'a göre dünya çapındaki kritik altyapı tesislerini gerçek anlamda tehdit eden şey düşman devletler veya örgütler değil, sincaplar.

Kritik altyapı tesisleri için en büyük tehdit


2013'ten beri hayvanlardan kaynaklanan elektrik kesintilerini inceleyen Thomas, yaklaşık 5 milyon insanı etkileyen bin 700'den fazla elektrik kesintisinin sincap, kuş, fare ve yılanlardan kaynaklandığını açıkladı.
Thomas, bu kesintileri inceleyerek siber saldırı söylentilerini boşa çıkarmayı amaçladığını söyledi.
Washington'da düzenlenen Shmoocon güvenlik konferansında konuşan Thomas, Siber Sincap 1 adlı projesini yaratırken her elektrik kesintisini siber savaşa bağlayan üst düzey hükümet ve endüstri temsilcilerinin gülünçlüğünü ifşa etmek istediğini belirtti.
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