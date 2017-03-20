Şam'da Esed güçleri Muhalif gruplara hava saldırısı düzenledi





Muhalifler, dün sabah eskiden Nusra Cephesi olarak bilinen, El Kaide bağlantılı Şam'ın Fethi Cephesi'nin önderliğinde Şam'ın doğusundaki hükümet mevzilerine saldırmış ve bazı ilerlemeler kaydetmişti.

Ancak hükümet güçleri, muhalifleri püskürttü ve bu sabah da şiddetli bombardımana başladı.

Suriye ordusunun bölgede 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği bildiriliyor.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdurrahman "Şafağın sökmesinden bu yana, muhaliflerin dünkü saldırıyı başlattığı Jobar'da yoğun hava saldırıları düzenlendi. Hükümet güçleri ve müttefikleri inisiyatifi geri kazandı ve dünkü saldırıya girişen grupları hedef alıyor" dedi.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ın dış mahallerindeki saldırısı ne anlama geliyor?









Abdurrahman, Jobar'daki saldırıları hükümet güçlerinin mi yoksa Rus uçaklarının mı düzenlediğinin ise belli olmadığını söyledi.

Hükümet güçleri ve muhalifler arasında ikiye bölünmüş halde olan Jobar'da iki yıldan bu yana çatışmalar yaşanıyor.





Şam'ın merkezine yaklaştılar





Muhalif güçler dün Jobar'daki bazı binaları ele geçirdikten sonra, komşu Abbasi Meydanı'na ilerlemiş ve son iki yıldır ilk kez Şam'ın merkezine bu ölçüde yaklaşmışlardı.

Abdurrahman dünkü çatışmalarda rejim güçlerinden 26, muhaliflerden ise 21 kişinin öldüğünü belirtti.









Fransız haber ajansı AFP bugün Abbasi Meydanı'nda hayatın normale döndüğünü belirtti.

İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre hükümet güçleri, muhaliflerin saldırıda ele geçirdiği bölgelerin büyük kısmını ele geçirdi.

Resmi SANA Haber Ajansı, hükümet güçlerinin Jobar etrafındaki muhaliflerin mevzilerini hedef aldığını bildirdi. Haberde, "Jobar'ın kuzeyindeki askeri operasyonlarda teröristler hedef alındı ve birçoğu öldürüldü" denildi.

Jobar'da Şam'ın Fethi Cephesi ve Faylak el Rahman adlı örgütlerin faal oldukları biliniyor.