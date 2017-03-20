Almanya Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonundaki konuşmalarında da kullandığı Nazi benzetmesiyle ilgili konuştu.







Demmer, "Erdoğan'ın Nazi karşılaştırması hiçbir şekilde kabul edilemez. Söylemlerini yumuşatma ve oluşabilecek kalıcı bir hasarı engelleme kararı Türkiye'ye kalmış" ifadelerini kullandı.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’i hedef almıştı. Erdoğan, “Merkel, sen şu anda Nazi uygulaması yapıyorsun. Orada yaşayan Türk kardeşlerime, oraya gelen bakanlarım, milletvekillerim. Bu siyaset ahlakına sığar mı?” demişti.