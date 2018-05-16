Samanyolu Haber /Gündem / 'Salih Mirzabeyoğlu' hayatını kaybetti /16 Mayıs 2018 14:15

'Salih Mirzabeyoğlu' hayatını kaybetti

Kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak tanınan Salih İzzet Erdiş hayatını kaybetti. Geçen günlerde Erdiş'in beyin ölümü gerçekleşmişti.

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Kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak tanınan ve 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen Salih İzzet Erdiş, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi edildiği Yalova Devlet Hastanesi'nde 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen, daha sonra İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen Erdiş'in, yaşam destek ünitesine bağlı süren organ fonksiyonları da durdu.

SALİH MİRZABEYOĞLU KİMDİR?

25 Aralık 1950 doğumlu olan Mirzabeyoğlu'nun ismi, 1998 yılında Metris Cezaevi'nde çıkan isyanla duyuldu. 28 Şubat sürecinde tutuklandı. Yasadışı İBDA/C örgütü lideri olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldu.

Yaklaşık 16 yıl tutuklu kaldıktan sonra avukatlarının talebi üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 22 Temmuz 2014'te yeniden yargılanmasına ve tahliyesine karar verildi.

2 Mart 2016 tarihinde ise delil yetersizliğinden beraatına karar verildi. İBDA fikriyatının lideri ve fikir adamı olduğunu söyleyen 'Salih Mirzabeyoğlu'nun, 12 yıl tek başına kaldığı cezaevinde 58 cilt kitap yazdığı biliniyor.
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