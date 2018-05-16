Papa Francis: Gazze için çok endişeliyim

Roma'daki Aziz Petrus Meydanı'nda konuşan Papa Francis, ABD büyükelçiliğinin taşınması sırasında yaşanan olaylar ve 60 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 'çok endişeli' olduğunu söyledi.



Sputnik'in haberine göre Papa Francis, "Kutsal topraklarda ve Ortadoğu'da gerginliklerin tırmanmasından ve bizi barıştan git gite uzaklaştıran şiddet sarmalının yükselmesinden ötürü çok endişeliyim" ifadeleriyle ölümlerden derin bir üzüntü duyduğunu dile getirdi ve "Acı çeken herkese dua ve sevgiyle yaklaşıyorum" dedi.



'ŞİDDET HİÇBİR ZAMAN BARIŞ GETİRMEZ'



Bölgede yükselen tansiyonla ilgili diyalog, adalet ve barış çağrısında bulunan Papa Francis, "Şiddet hiçbir zaman barış getirmez. Savaş savaşı, şiddet ise şiddeti doğurur" ifadelerini kullandı.