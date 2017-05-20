Saldırı talimatını Erdoğan mı verdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda dönmüş olsa da, Amerika ziyaretinin yankıları farklı bir mecrada sürüyor. Erdoğan’ın korumalarının, Türk Büyükelçilik konutu önünde toplanan ve Erdoğan’ı protesto eden gruba saldırması ve olayların büyümesi, ABD makamlarını oldukça rahatsız etmiş durumda. Kavgaya karışan korumaların tespit edilip yakalanmasından, Washington Büyükelçisinin ABD’den gönderilmesi taleplerine kadar varan tepkiler, yaşanan diplomatik skandalın sonuçlarından sadece birkaçı.







ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk güvenlik personelinin karıştığı şiddet eylemlerinden Amerikan tarafının duyduğu rahatsızlığı Türk hükümetine iletti ve olaya karışan korumalarla ilgili soruşturma açılacağı açıklamasında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington Hattı‘nın konuyla ilgili sorusuna karşılık şu açıklamayı gönderdi:





‘Türk güvenlik personelinin bu hafta başında yaptıkları derinden rahatsız edici. Dışişleri Bakanlığı’nın olaylarla ilgili endişeleri en üst düzeye çıktı ve sorumlu kişilerin tespit edilmesine yardım edecek tam bir soruşturma bizim için en üst seviyede önem taşımakta. İki Türk güvenlik korumasının olaylar sırasında kısa süreliğine gözaltına alındığını ve daha sonra serbest bırakıldığını doğrulayabiliriz.”





Soruşturmalar Devam Ediyor





Washington polisi, Büyükelçilik rezidansı önünde yaşananların Amerikan Anayasası’na aykırı görüntüler olduğunu söyleyerek, Dışişleri Bakanlığı ve Gizli Servis ile birlikte sorumluları tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti. ABD yasalarına göre ülkeyi ziyaret eden liderlerin korumalarının diplomatik dokunulmazlığı var. Ancak kendi görev alanlarını aşan eylemlerde bulunduklarının tespit edilmesi durumunda ABD Dışişleri Bakanlığı, korumaların dokunulmazlığını düşürebiliyor. Dokunulmazlık düşerse söz konusu kişiler tekrar koruma görevini yapmak üzere ABD’ye gelemiyor, özel seyahat için gelmeleri durumunda ise haklarında dava açılabiliyor.





Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser da konuyla ilgili yaptığı açıklamada eylemcilere yönelik saldırıyı ‘barışçıl bir gösteriye yapılan şiddetli saldırı’ olarak nitelerken, bu saldırıyı ‘güçlü şekilde kınadığını’ söyledi.





‘Erdoğan Saldırı Emrini Verdi’ Faraziyesine Şu An Bir Yorum Yapamayız





ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yeni çıkan bazı videolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saldırıyı bizzat emrettiği yolunda çıkan haberler hakkındaki yorumu sorulduğunda ise, ”bu soruşturma devam ettiği için, şu anda farazi bir senaryo üzerinde herhangi bir yorum yapamayız.’ şeklinde açıklamasını bitirdi.





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