ABD uçağında Türk yolcu paniği..

Türk gencinin American Airlines uçağında büyük paniğe yol açtığı belirtilirken, uçak Honululu’ya inene kadar iki F-22 Raptor savaş uçakları eşlik etti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamasına göre Uskanlı, Honolulu’ya uçmadan önce havalimanında uçakların park halindeki piste girmeye çalıştığı için gözaltına alındı. Ancak sarhoş olmadığı anlaşılınca Hawaii uçağına binmesine izin verildi. Görgü tanıklarına göre Uskanlı, tuvalete giderken laptop’ını birinci sınıfta bir koltuğa bıraktı. Söz konusu koltuğun yolcuları tuvalet çıkışı laptop’ı Uskanlı’ya geri verdi. Uskanlı, 35 numaradaki yerine gitmek yerine birinci sınıfta başka bir koltuğa oturdu. Ancak kabin görevlileri genç yolcuya yerine dönmesi uyarısında bulundular.





HOSTES ENGELLEDİ





Otururken başına havlu sarmış olan Uskanlı, bir süre sonra yine birinci sınıfa geçmeye çalışınca hostes tarafından servis arabasıyla engelledi. Uskanlı servis arabasını tekmeleyip ilerlemeye çalışınca yolcular tarafından etkisiz hale getirildi ve koli bantlarıyla koltuğa bağlandı. Pilotun durumu hava kulesine bildirmesi üzerine iki adet F-22 havalanarak yolcu uçağına eşlik etti. Uskanlı, Honolulu’da FBI tarafından hâkim karşısına çıkartılmak üzere gözaltına alındı.