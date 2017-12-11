24 kişiye 10 kişilik yemek, tek tip kıyafet, hakaret ve tehdit

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan Şakran Cezaevi'nde kötü muamele ve hak ihlalleri gün geçtikçe artıyor. Geçtiğimiz günlerde Şakran 1 No'lu T Tipi Cezaevi'nden tahliye olan Seyithan Semo ve Şakran 2 No’lu T Tipi'ndeki oğlu Fikret Kara'yı ziyaret eden annesi Nebahat Kara, yaşanan hak ihlallerini anlattı. Cezaevine girişte çıplak arama dayatıldığını dile getiren Semo, tutukluların buna dair yazdığı dilekçelerinin muhataplarına ulaştırılmadığını söyledi.







Şakran 1 No'lu T Tipi'nde 10 kişilik olarak düzenlenen yataklara 2 ranza daha ilave edilerek 14 kişilik haline getirilmesine rağmen 24 kişi kaldıklarını aktaran Semo, "Cezaevi yönetimi revirlere çıkmada problem çıkarıyor. Revire çıkarılması durumunda da, doktor tarafından yapılan sevkler çeşitli bahaneler ve gerekçelerle gerçekleşmiyor. Bu durumda mağdur olan birçok kişi ağır hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. Bazı arkadaşlarımızın hem teşhis hem tedavi için kurum doktorlarından sevkleri yapılmasına rağmen tam teşekküllü ve teşhisin konulabileceği hastanelere götürülmüyor. Beşir Danıs, Aziz Gökçi ve Mehmet Nuri Yılmaz arkadaşlarımız hastanelere götürülmedi" dedi.





24 KİŞİYE 10 KİŞİLİK YEMEK





Semo, cezaevine girişte ve sonrasında defalarca vejetaryen olduğunu cezaevi yönetimine bildiren dilekçeler yazmasına rağmen 5 buçuk ay sonra vejetaryen yemekler alabildiğini söyledi. Süreli ve süresiz yayın haklarının keyfi bir şekilde engellendiğini vurgulayan Semo, örneğin, kitap sayılarına sınırlama getirilerek okumanın engellendiğini kaydetti. 3 farklı üniversitenin öğrencisi olan Semo, sınavlarına giremediğini ifade ederek eğitim alma hakkının geçerliliği olmayan gerekçeler gösterilerek engellendiğini belirtti. Haftada 10 saat olan sosyal ve kültürel faaliyetlerinin kısıtlandığını dile getiren Semo, "Ailemizle yapacağımız görüşlerde saat, yüzük, ayakkabı bağcığı bahane edilerek engelleniyordu. Gönderilen mektuplar ya uzun zaman sonra tarafımıza veriliyor ya da hiç verilmiyor. Aileler tarafından gönderilen eşyalar bile 2-3 hafta sonra veriliyor. 24 kişiye 10 kişilik yemek veriliyor” ifadelerini kullandı.





'TEK TİP KIYAFET DAYATILIYOR'





Şakran 2 No'lu T Tipi'nde bulunan Fikret Kara'nın annesi Nebahat Kara da, oğlunun kendisine anlattıklarını aktardı. Siyah ve beyaz renkteki kıyafetlerin keyfi bir şekilde içeri alınmadığını belirten Kara, tutuklulara tek tip kıyafetin dayatıldığına dikkat çekti. Kara, "Çocuklarımız ise, 'tek tip kıyafet, kefendir biz o kefeni giymeyeceğiz' diyorlar" dedi.





CEZAEVİ MÜDÜRÜ VE GARDİYANLARDAN TEHDİT





Cezaevinde sevkler sırasında çıplak arama dayatıldığını söyleyen Kara, Şakran 2 No'lu T Tipi Cezaevi Müdürü Abdullah Demirci ile gardiyanların sürekli tutuklulara hakaret ettiğini aktararak, tehdit edilen bazı tutukluların darp edildiğini belirtti. Kara, tutukluların 'F Tipi'ni arayacaksınız, Amerikan uşakları, beyinleri yıkanmışlar, vatan hainleri' gibi tehditlerle darp edildiğini dile getirdi.





'HAVALANDIRMALAR F TİPLERİNDEN DAHA KÜÇÜK'





Cezaevinde havalandırmaların da telle kapatıldığını ve bunların F Tiplerinden daha küçük havalandırmalar olduğunu dile getiren Kara "Oğlum, 'Kafamızı kaldırdığımızda çok zor görebildiğimiz bir gökyüzü var. Ve orayı da çift kafes tel ile kapatmışlar' dedi. Bu, insanlık onuruna aykırı bir şeydir. Çocuklarımız, tel kafeslerin kaldırılması için geldikleri günden beri hem idareyle görüşmeye çalışıyor hem de kapı döverek, slogan atarak, oturma eylemi yaparak bunu protesto ediyorlar" diye konuştu.





'SICAK SU DA YOK'





Aynı koğuşta kalan tutukluların yan yana oturmalarının dahi engellendiğini dile getiren Kara, sudan sebeplerle tutuklular hakkında soruşturma açıldığını da aktardı. Tutuklulara, "Asker gibi, duracaksınız" denildiğini ifade eden Kara, tutukluların ayakta durmaları için cezaevi müdürünün odasında bulunan sandalyelerin dahi kaldırıldığını söyledi. Kara, hasta tutuklu Kemal Toka’nın diyet yemeklerin yemesi gerektiğini; ancak bu tür yemeklerin verilmediğini söyledi. Şakran Cezaevi’nde sıcak suyun bile olmadığını ifade eden Kara, oğlunun "Buradayız, ama sıcak suyumuz yok. Sıcak su istiyoruz 'yok' diyorlar" dediğini dile getirdi.





KAMUOYUNA DUYARLILIK ÇAĞRISI





Kara, son olarak şunları söyledi: "Biz anneler ve babalar çok kaygılıyız ve gerçekten de ileriki zamanlar için de ne getireceğini az çok tahmin ediyoruz. Bu noktada elimizden ne gelir ne yapabiliriz bilmiyorum; ama kamuoyunun duyarlı olmasını sağlamamız lazım. Hükümet de bu uygulamalardan vazgeçmeli."

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