Altan kardeşler ve Ilıcak'a müebbet talebi

Savcı mütalaasında, Altan kardeşler ve Ilıcak'ın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştıkları'nı iddia etti.
Darbe girişimi sonrası açılan medya davasında 4. duruşma görülürken haklarında 247 sayfalık iddianame hazırlanan 17 isim için de savcı bugün mütaalasını açıkladı. Savcı tüm isimler için ağırlaştırılmış müebbet istedi.
Dava kapsamında Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı tutuklu yargılanıyor.
Abdulkerim Balcı, Ali Çolak, Bülent Keneş, Ekrem Dumanlı, Emrullah Uslu (Emre Uslu), Faruk Kardıç, Mehmet Kamış, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin hakkında yakalama kararı bulunuyor.