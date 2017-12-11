Altan kardeşler ve Ilıcak'a müebbet talebi

Savcı mütalaasında, Altan kardeşler ve Ilıcak'ın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştıkları'nı iddia etti.







Darbe girişimi sonrası açılan medya davasında 4. duruşma görülürken haklarında 247 sayfalık iddianame hazırlanan 17 isim için de savcı bugün mütaalasını açıkladı. Savcı tüm isimler için ağırlaştırılmış müebbet istedi.



