Samanyolu Haber /Gündem / Şaka gibi... Koskoca YÖK yanlışlıkla bölüm kapatmış.... /08 Haziran 2018 19:04

Şaka gibi... Koskoca YÖK yanlışlıkla bölüm kapatmış....

Geçtiğimiz günlerde öğrenci alınmayacağının duyurulduğu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nün, YÖK tarafından 'yanlışlıkla' kapatıldığı ortaya çıktı.

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Marmara Üniversitesi müzik Bölümü’nü YÖK , 'yanlışlık'la kapatmış.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki müzik Bölümüne mekân problemleri (fiziki koşullar) nedeniyle 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alımının durdurulması amacıyla Yükseköğretim Kuruluna iletilen talebimiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından sehven “kapatılması” şeklinde algılanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunca 18.04.2018 tarihinde bu yönde alınan karar tarafımıza bildirilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda daha önce alınmış olan bu karar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu 16.05.2018 tarihinde aldığı bir karar ile düzeltmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi müzik Bölümüne, anılan mücbir sebepler dolayısıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınamayacaktır. Ancak, alt yapı sorunlarının çözüme kavuşturulmasını müteakiben, sonraki senelerde öğrenci alımı yapılacaktır” denildi.

REKTÖR YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPMIŞ, BİRLEŞTİRİLECEK DEMİŞTİ

Diğer yandan, Marmara Üniveristesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Bozdoğan, sözcü’ye konuşmuş, Güzel Sanatlar Fakültesi müzik Bölümü ile Atatürk Eğitim Fakültesi müzik bölümünün birleştirildiğini söyleşmişti. Bir üniversitede iki aynı bölüm olmasının doğru olmadığını anlatan Bozdoğan, Güzel Sanatlar Fakültesi müzik Bölümü’nde okuyan öğrencilerin eğitimlerine aynı şekilde devam edeceğini, yeni öğrenci alınmayacağını, Atatürk Eğitim Fakültesi müzik Bölümü’nün ise kontenjanının artırılacağını kaydetmişti.

1.7 milyar TL'ye açmıştı

Emlak Konut GYO'nun ihaleye çıkardığı İstanbul Nişantaşı'ndaki Marmara Üniversitesi arazisini Dap Yapı 1.7 milyar TL'ye almıştı.
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