Samanyolu Haber /Gündem / Yurtdışındaki seçmenin bilgilerinı Konsolosluklar AKP ve Erdoğan'a sızdırdı /08 Haziran 2018 20:18

Yurtdışındaki seçmenin bilgilerinı Konsolosluklar AKP ve Erdoğan'a sızdırdı

Konsolosluklar yurtdışında yaşayan seçmenlerin özel bilgilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaştı. 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Erdoğan, bu bilgiler doğrultusunda Almanya'da ailelere özel seçmen mektubu yolluyor.

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Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Almanya 'da evlere mektup yolladı. Konsoloslukların bu seçmen mektupları için yurtdışında yaşayan yurttaşların özel bilgilerini Erdoğan'a verdiği ortaya çıktı. Yurtdışında 7-19 Haziran arasında gerçekleştirilecek olan seçimler için vaatlerin anlatıldığı ve seçmenin sandığa çağrıldığı mektupta 'AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı' imzası yer alıyor.

Almanya'da AKP'nin ve Erdoğan'nın ailelere gönderdiği seçmen mektubu şöyle:
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