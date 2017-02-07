Sait Gülen: 30 gün işkence yaptılar, eşime tecavüz edeceklerini söylediler!..

Sait Gülen gördüğü işkenceleri anlattı





İptal edilen 2010 yılındaki KPSS sınavında kopya çekildiğine ilişkin davanın yeni tutuklu sanıkları 6 Şubat'ta hakim karşısına çıktılar.





91 kişilik davanın ilk duruşmasından basın özgürlüğünün yok edilmesi nedeniyle kısıtlı olsa da bilgiler alabildik.





İlk önce Emniyet'teki sorgusunda soruları aldığı yönünde ifade veren 5 kişisin savunması alındı. Bunlardan biri de Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yeğeni M.Sait Gülen'di.





EMNİYETTE YAŞADIKLARINI ANLATTI BÜTÜN SALON AĞLADI





Sait Gülen, Emniyet'te ifadenin kendisine zorla imzalatıldığını söyleyerek başladı ve Emniyet'teki ifadesini reddetti. Ardından, yeniden ifade vermek istiyorum dedi ve konuşmaya başladı.





M.Sait Gulen, gözaltında kaldığı 30 gün boyunca gördüğü işkenceleri detaylı biçimde anlatmaya başladı. Son derece ağır işkenceleri tek tek anlattı ve vücudunun gördüğü zararları, tedavi hakkından yoksun bırakılmasını anlattı. Bu sırada salonda bulunan herkes ağlamaya başladı.





Sait Gülen'in işkencenin en aşağılık boyutlarına geçtiği anda ise salonda güvenlik için bulunan erler bile göz yaşlarını tutamadılar. Gülen, eşine tecavüz edeceklerini söyleyen polislerin sözlerini, kendisine yapılan en aşağılık işkenceleri anlatırken salonda nefes almak bile zorlaştı. (Aktifhaber'in notu: Gülen'in detaylı biçimde anlattığı aşağılık işkenceleri, insanlığımızdan utandığımız için yazamıyoruz.)





Gülen işkence ve tehditlerle aralıksız gece gündüz devam eden 30 günlük işkencenin ardından, istedikleri yönde ifade vermemeleri halinde bunun devam edeceği yönünde tehdit ettiklerini belirti. Gülen, işkenceleri anlattığı uzun bölümün ardından "Emniyet'teki ifadeyi reddediyiroum ve yeni savunma yapacağım" dedi.





Sait Gülen gibi, yandaş medyada itirafçı oldukları propagandası yapılan 5 kişi de kendilerine yapılan işkenceleri anlattılar. Bebekli bir kadın da aynı şekilde kendisine yapılan insanlık dışı muameleleri anlattı.





Emniyetteki ifadelerini reddeden beş kişi yeni savunmalarını yaptılar ve hepsi suçlamaları reddetti.





Duruşmada toplam 10 kişi ifade verdi. Savcılık makamı, Emniyet'te işkenceyle alınan ifadeler dışında hiçbir delil sunamadı mahkemeye.





Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.





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