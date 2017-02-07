Samanyolu Haber /Eğitim / Öğretmen adaylarına büyük şok! Bir çok branşta 6 yıl kadro yok /07 Şubat 2017 10:29

Öğretmen adaylarına büyük şok! Bir çok branşta 6 yıl kadro yok

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) şu anda 20 farklı alanda öğretmen almayı planlamıyor.

SHABER3.COM

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) şu anda 20 farklı alanda öğretmen almayı planlamıyor. Çünkü bu 20 alanda doluluk oranı, bazılarında yüzde 280’lere ulaşmış durumda. Alan öğretmenliğinde en büyük fazlalık felsefe grubunda görülüyor. Bu alanda 1594 öğretmen şimdiden ihtiyaç fazlası duruma düşmüş bile. Bunu Giyim Üretim Teknoloji öğretmenleri takip ediyor. Bu alanda da 717 öğretmen fazlası var. Yine Metal Teknolojisi’nde 525, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanında ise 199 ihtiyaç dışında çalışan öğretmen olduğu görülüyor.

UZMANLAR ‘ÖZEL’İ ÖNERİYOR

Uzmanlar, bu alanda eğitim alan ve gelecekte öğretmen olmak isteyenleri şimdiden “Devlet kapısında ve özellikle de öğretmenlikte iş bulamazsınız” diye uyarıyor. 20 alanda eğitim gören ya da mezun olanların özel sektöre yönelmesini öneriyorlar.

MÜSTEŞAR DA UYARMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, 2020’li yıllara kadar öğretmen ihtiyacının 100 bin civarında olacağını tahmin ettiklerini söyleyerek Hürriyet’in haberini doğrulamıştı. Müsteşar Doç. Dr. Tekin, “Tablolar çok açık, öğretmen ihtiyacımız bu kadar. Biz mevcut mezun arkadaşlarımızdan, öğretmen adaylarından ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olacaklar arasından en uygunlarını sınavlarla aramıza dahil edeceğiz. Her yıl belli oranda, bütçeden bize ayrılan kadro oranında öğretmen istihdamına devam edeceğiz. Yeni bir durum yok ortada. Öğretmen istihdamına yönelik projeksiyonumuz bu” diye konuşmuştu.


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