Samanyolu Haber /Gündem / Sahtekarlık yapan Müftü görevden aldı /15 Eylül 2018 11:35

Sahtekarlık yapan Müftü görevden aldı

Kaymakamı İçişleri Bakanlığı’na belediye başkanı imzasıyla şikayet eden müftü görevden uzaklaştırıldı.

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Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde müftü Nihat Aktaş, Yeniçağ Belediye Başkanı Recai Çağlar adına sahte bir mektup kaleme alarak kaymakam Naim Akgül’ü bakanlığı şikayet etmişti.

Olay bakanlığın belediye başkanına bildirimde bulunmasıyla ortaya çıkarken, müftü de suçunu itiraf etmişti.

Bolu Valiliği, Aktaş hakkında idari soruşturma için Diyanet İşleri Başkanlığı’nden müfettiş görevlendirmesini talep ettiklerini kaydetti.

Valilik, soruşturma süresince müftünün geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
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