Erdoğan 'Uçan Saray'ı nasıl aldı?

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullanması için Katar’dan VIP uçak alındığı iddiasını gündeme getirdi.







Taşcıer, Ağustos ayında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin satışa çıkardığı B747-8 model uçağın 9 Eylül'de satın alındığını belirtti.





CHP'li Taşcıer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdiği soru önergesinde uçağın donanımsız fiyatının yaklaşık 400 milyon dolar olduğunu da vurguladı.





Erdoğan'a yeni alınan uçağın haberlerinin çıkmasının ardından, hükümete yakın medyada, uçağın Katar Emiri tarafından hediye edildiği, satın alınmadığı ileri sürülmüştü.





Taşcıer Twitter’dan paylaştığı videoda tüm süreci özetledi. Taşcıer videoda tek tek uçağın nasıl satın alındığını anlatırken, “Yazılı sordum yanıt alamadım. Bir kez daha, bugün edindiğim yeni bilgileri de ekleyerek #UçanSaray’ın hikayesini anlatıyor ve tekrar soruyorum. Bu uçak satın alındı mı? Yanıtı yandaş basından değil, Saray’dan bekliyorum” diye yazdı.