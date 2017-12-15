Sahte mektubu kabul etsin diye Gazeteci Yazıcı'ya baskı yapıyorlar

Bu gelişmenin ardından 27 Temmuz 2016'dan beri tutuklu olan gazeteci Fevzi Yazıcı'nın evinde yeni bulunduğu öne sürülen sahte mektupla ilgili Yazıcı'ya yeni bir sorgu süreci başlatıldığı belirtildi.

Gazeteci Adem Yavuz Arslan'ın duyurduğu yeni skandala göre bir anda ortaya çıkan mektubu(!) kabul etmesi için Emniyette tutulan gazeteci Yazıcı'ya işkence yöntemleri uygulanıyor olabilir.

Adem Yavuz Arslan'ın duyurduğu gelişmeyle ilgili Twitter'da yazdığı mesajlar şöyle:





2- Mektubun sahte olduğu çok açıktı. İddiaya göre #Gülen hakim Başer’e mektup yazmış ve polislerin tahliyesini talep etmişti.! Atilla’nın (Resmi olarak Türkiye’nin avukatları) avukatı bu mektuba dair sorular sordu,hakim delil olarak jüriye sunulması talebini geri çevirdi.





3- Şimdi sıkı durun. #Havuz’a göre bu ‘mektup’ Zaman’ın görsel yönetmeni Feviz Yazıcı’nın evinde yapılan aramada bulunmuştu. Feviz Yazıcı 27 Temmuz 2016’da gözaltına alınmıştı ve o günden bu yana Silivri’de. Nasıl büyük bir ‘tesadüf’ ise tam da Zarrab davasında +





4- Polis Hüseyin Korkmaz tanık olarak çıkacakken ‘birden bire’ Fevzi Yazıcı’nın 17 ay önce el konulan dijitallerinde bu ‘mektubu’ buluyorlar! Geçtiğimiz Cumartesi (9 Aralık) Fevzi Yazıcıyı ‘başka bir soruşturma kapsamında’ tekrar alıyorlar. +





5- Fevzi Yazıcı’ya ‘evraklarında bu mektubu bulduk’ deyip ‘itirafçı ol yoksa...’ baskısı-tehdidi yapıyorlar. Fevzi Yazıcı halen emniyette tutuluyor. Pazartesi günü yapılan duruşmaya da çıkartılmadı. Bu nasıl bir haydutluktur ki, 27 Temmuz’dan bu yana Silivri de tutukları adamın+







6- zaten ellerinde dijitallerinden tam da #Zarrab davası sırasında bu mektup çıkıyor!. Fevzi Yazıcı’nın - avukatının hiç görmediği mektup New York’ta ortaya çıkıyor ! ‘İtirafçı olmazsan..’ diye tehdit ediyorlar. Bu skandala sessiz kalmayın !''

