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Hollanda'da havaalanında hareketli anlar: Polis saldırganı vurdu
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Hollanda'da havaalanında hareketli anlar: Polis saldırganı vurdu
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15 Aralık 2017 19:24
Hollanda'da havaalanında hareketli anlar: Polis saldırganı vurdu
Hollanda'nın Schiphol havaalanında polisin bıçaklı bir saldırganı vurduğu öğrenildi.
SHABER3.COM
Hollanda polisinin başka birisini bıçakla tehdit eden birisini Schiphol havalimanında vurduğu açıklandı . Havaalanındaki alışveriş caddesi 'Schiphol Plaza' boşaltıldı.
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