Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'da havaalanında hareketli anlar: Polis saldırganı vurdu /15 Aralık 2017 19:24

Hollanda'da havaalanında hareketli anlar: Polis saldırganı vurdu

Hollanda'nın Schiphol havaalanında polisin bıçaklı bir saldırganı vurduğu öğrenildi.

SHABER3.COM

Hollanda polisinin başka birisini bıçakla tehdit eden birisini Schiphol havalimanında vurduğu açıklandı . Havaalanındaki alışveriş caddesi 'Schiphol Plaza' boşaltıldı.
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