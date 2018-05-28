Samanyolu Haber /Gündem / Sahneden fırlatılan vatandaş gündeme oturdu /28 Mayıs 2018 16:36

Sahneden fırlatılan vatandaş gündeme oturdu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün İzmir’de korumalarının sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi.

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Dünkü mitingde bir anda sahneye çıkan vatandaş İnce ile selfie çektirdi. Fakat daha sonra İnce’nin koruması vatandaşı sahneden tutup aşağı fırlattı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bugün ise İnce o vatandaşı arayıp özür diledi, o anlar ise videoya çekildi. İnce vatandaşa, “Dün Çiğli’de sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana ait. Ben onlar adına özür diliyorum.” dedi.

Vatandaş İnce’ye ‘gerek yok’ cevabını verince İnce, “Yok sen özür dileme. Kusura bakma. Ailene selam söyle. Olmasını istemezdim artık olmuş. Görüşmek üzere.” diyerek telefonu kapattı.
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