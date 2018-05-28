Baykal yürüteçle yürümeye başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yürüteçle yürümeye başladığını, milletvekili seçilmesi durumunda Meclis'te yemin törenine katılabileceğini dile getirdi.





CHP'nin Antalya milletvekili adayları, Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nde gazetecilerle bir araya geldi. Ankara'da tedavisi devam eden Deniz Baykal ve Ali Takavut dışındaki 14 milletvekili adayı, kendini tanıttı.





Yeni dönemde de Antalya'dan ikinci sırada aday gösterilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, Baykal'ın sağlık durumu ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi.







Baykal'ın bir devlet adamı olduğunu, yıllarını demokrasi ve özgürlük için harcadığını belirten Budak, Baykal'ın aynı zamanda CHP'nin ikinci kurucusu olduğunu söyledi.





Budak, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret ettiğinde kendisinin 'Ülkeye katkı koymak istiyorum' demesi bizim için yeterlidir. Hizmet etme arzunu dile getirmiştir. Bütün mesele bundan ibarettir. Sağlık durumu mükemmele doğru gidiyor. Kendisini 2 aydır zaten rahatlıkla ifade ediyordu. Yürüteçle yürüyebiliyor. TBMM'nin yeni döneminde yemin merasiminde bizimle birlikte olacak" dedi.