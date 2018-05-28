Samanyolu Haber /Gündem / Baykal yürüteçle yürümeye başladı /28 Mayıs 2018 16:27

Baykal yürüteçle yürümeye başladı

Deniz Baykal yürüteçle yürümeye başladı, milletvekili seçilmesi durumunda Meclis'te yemin törenine katılabilecek

SHABER3.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yürüteçle yürümeye başladığını, milletvekili seçilmesi durumunda Meclis'te yemin törenine katılabileceğini dile getirdi.

CHP'nin Antalya milletvekili adayları, Antalya Tenis İhtisas Kulübü'nde gazetecilerle bir araya geldi. Ankara'da tedavisi devam eden Deniz Baykal ve Ali Takavut dışındaki 14 milletvekili adayı, kendini tanıttı.

Yeni dönemde de Antalya'dan ikinci sırada aday gösterilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, Baykal'ın sağlık durumu ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi.

Baykal'ın bir devlet adamı olduğunu, yıllarını demokrasi ve özgürlük için harcadığını belirten Budak, Baykal'ın aynı zamanda CHP'nin ikinci kurucusu olduğunu söyledi.

Budak, "Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret ettiğinde kendisinin 'Ülkeye katkı koymak istiyorum' demesi bizim için yeterlidir. Hizmet etme arzunu dile getirmiştir. Bütün mesele bundan ibarettir. Sağlık durumu mükemmele doğru gidiyor. Kendisini 2 aydır zaten rahatlıkla ifade ediyordu. Yürüteçle yürüyebiliyor. TBMM'nin yeni döneminde yemin merasiminde bizimle birlikte olacak" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Baykal yürüteçle yürümeye başladı Sonraki Haber >>

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Sahneden fırlatılan vatandaş sosyal medya gündemine oturdu

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Örümcek gibi tırmanıp çocuğu kurtaran Malili göçmen dünyanın dilinde

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

Kime Oy Verilir? Kime Verilmez?

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

İzmir'de AKP ve MHP'li grup, CHP'lilerin mitinginden çıkanlara saldırdı

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

2014'te yaklaşan hukuksuz operasyonu böyle anlatmış

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Şimdinin AKP'lilerin unutmak istedikleri sözler

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:04:32