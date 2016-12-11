Sahibinden kiralık Osmanbey







İstanbul’da tekstil sektörünün kalbi olarak bilinen Osmanbey, artan döviz kurları nedeniyle zor günler geçiriyor. Ödenen kiralar ağırlıklı olarak dolar üzerinden olduğu için döviz artışıyla maliyetleri artan Osmanbey’de bu nedenle dükkânlar kepenk kapatıyor. En işlek caddeleri ve sokakları üzerinde bol bol boş kiralık ya da satılık ilanlarının asılmaya başlandığı semtte, cirolar da yarı yarıya azalmış durumda.





Boş mağazaları ve döviz kurlarının etkilerini konuşmak üzere buluştuğumuz Osmanbey Tekstilci İş Adamları Derneği (OTİAD) Başkanı İlker Karataş, önceden dükkân bulmakta zorlanılan sokaklarda şu an birçok dükkânın uzun süredir kiralanmayı beklediğini, semtte boş mağaza oranının yüzde 20’ye ulaştığını anlattı.





Karataş, esnafın dükkân sahipleriyle kiraların Türk Lirası üzerinden alınması için konuştuğunu dile getirirken, bu gelişme üzerine kimi dükkân sahiplerinin dükkânların boş kalmaması için yeni düzenlemeyi kabul ettiğini, kimilerinin de kiralarda döviz üzerinden yüzde 40’a varan indirim yaptığını ifade etti.





Karataş, ayrıca kur sabitleyenlerin de olduğunu, genelde doların 2.90 TL’ye sabitlendiğini dile getirdi.





‘1 SEZON DAHA DEVAM EDEBİLİR’





Karataş, dövizin aynı zamanda ithal tedarik ve dövizle borçlanma bakımından da zorluk yarattığını vurgulayarak, kurdaki dalgalanmanın maliyet yönetimini de olumsuz etkilediğini belirtti. Karataş, tüm bu şartların kârlılığı ciddi anlamda etkilediğinin altını çizerken, kârlılıktaki düşüşün cirodaki düşüşten çok daha yüksek olduğunu söyledi. Karataş, “İşsizlik arttı, nakit akımı yok. Sırf atölyeler boş durmasın diye kâr marjı düşük işler yapılıyor. Sektör bunu ancak 1 sezon daha sürdürebilir’’ diye konuştu.





OTİAD Başkanı Karataş ile Osmanbey sokaklarında mağazaların durumunu inceledik.





MAĞAZAYI OTELE ÇEVİRME FORMÜLÜ





Karataş, boş kalan mağazaların başka fonksiyonlarla kullanılması gibi formüllerin de uygulandığını söylerken, bu süreçte mağazasını butik otele çevirenlerin olduğunu sözlerine ekledi.





MAĞAZALARIN CIROLARI BU YIL YARIYA DÜŞTÜ





Karataş, sadece Osmanbey semti temel alındığında cirolardaki düşüşün 2016 yılında yüzde 50’ye ulaştığını belirtirken, Şişli ve Kağıthane rakamlarının da dahil olmasıyla resmin bir nebze düzeldiğini, bu şekilde sektör cirosundaki düşüşün 2015’te 1.5 milyar dolardan 2016’da 1.2 milyar dolara gerilemesi şeklinde gerçekleştiğini ifade etti. Karataş, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında alınan kararların piyasaya faydalı olacağını dile getirerek, ‘’İktidar sanayiciyi ve esnafı önemsiyor’’ şeklinde konuştu.





GELİR SAĞLAYAN 3 ÖNEMLİ BÖLGE AYAĞINI ÇEKTİ





Karataş, Osmanbey’in tekstil piyasasına gelir getiren 3 önemli bölgenin; Suudi Arabistan, Rusya ve Orta Avrupa olduğunu söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti: “Suudi Arabistan ekonomik krizi nedeniyle tasarruf yapmaya başladı. Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra Ruslarla ticaretimiz önemli derecede düştü, bavul ticareti ise tamamen bitti. Dövizdeki sert dalgalanma, Euro’nun düşmesi doların yükselmesi Orta Avrupa ile olan ticaretimizi olumsuz yönde etkiledi. Üç bölgenin de ayağını çekmesi bizi bu noktaya getirdi.”





PEŞ PEŞE KİRALIK İLANLARI





Yakın zamana kadar satışların yoğun olarak devam ettiği Osmanbey’de şimdi sokaklar peş peşe kiralık ve satılık ilanlarıyla dolu. Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 40 düşmüş olmasına rağmen halen çok fazla talip yok.





Habertürk