Sağlığından ciddi endişe duyuyoruz

AVRUPA VE ULUSLARARASI GAZETECİLER FEDERASYONU’NDAN ORTAK ÇAĞRI: PARILDAK’IN SAĞLIĞINDAN CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ





Parıldak’ın durumu ile ilgili detaylı bir rapor aldıklarını, 9 aydır tutuklu olduğu, 2 Mayıs’ta serbest bırakılmasına rağmen aynı gün tekrar tutuklandığına dikkat çeken EFJ endişelerinin her geçen gün arttığını kaydetti.







Aynı şekilde aralarında Bünyamin Köseli, Abdullah Kılıç, Yakup Çetin, Erkan Acar, Atilla Taş, Murat Aksoy gibi gazetecilerin bulunduğu 12 gazetecinin Nisan’da serbest bırakıldığını ancak aynı gün tekrar tutuklandıkları hatırlatıldı.





EFJ-IFJ, Mardin’in Nusaybin ilçesinde DİHA’nın kadın muhabiri Meltem Oktay ile Antalya’da yine ZAMAN gazetesinden 5 gazetecinin aynı muameleye tabi tutulduğunu, serbest bırakıldıktan sonra tutuklandıklarına işaret etti.





Bazı vakalarda bu kararları alan hakimlerin de açığa alındığına işaret eden EFJ- IFJ, Türk yetkililerine gazetecilere uygulanan adli tacizin durdurulması ve terörle mücadele kanununun istismar edilmesinin durdurulması çağrısı yaptı. Açıklamada sözkonusu vakaların Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi’ne iletileceği de belirtildi.