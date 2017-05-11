Malezya hükümeti kendini yalanladı









Malezya'da kaçırılan 3 isimden İhsan Aslan'ın Malezyalı eşinin 'Türkiye’ye göndermeyin' çağrısına Malezya Başbakan Yardımcısı Datuk Seri Ahmed Zahid Hamidi yanıt verdi.





Hamidi söz konusu isimlerin üçüncü bir ülkeye değil, Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini savundu. Başbakan yardımcısının açıklaması kaçırılma olayının deşifre olmasıyla ortaya atılan "ulusal güvenliğe tehdit' iddiasıyla tutuklandılar" gereçekçesinin doğru olmadığını da ispatlamış oldu.





Hamidi, "Üçüncü bir ülkeye değil Türkiye’ye gönderilmek zorundalar. Onları başka bir ülkeye göndererek neden o ülkeye yük olalım? Konuyla polis ilgilenecek. Sınır dışı edilip edilmeyeceklerine polis karar verecek" ifadelerini kullandı.





Oysa kaçırılan 3 Türk vatandaşının Malezya ulusal güvenliğini tehdit ettikleri iddiası doğru olsa Türkiye'ye gönderilmeleri değil bulundukları ülkede yargılanmaları gerekiyor.