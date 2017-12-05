'Sadece Ersan Şen'e 7 milyon dolar verdi, rüşvetin boyutunu tahmin edin'

Para, devlet memuru maaşı alan Aslan’ın avukatı Ersan Şen’e ve diğer avukatlara 17-25 Aralık sürecinde ödenmiş. Şen’e bu paranın ödendiğini ise CHP Milletvetikili Barış Yarkadaş iddia etti.





Yarkadaş twitter hesabından, “Süleyman Aslan’ın aldığı rüşvetin tutarını anlayabilmek için, avukatına ödediği ücrete bakın: TAM YEDİ MİLYON DOLAR!.. Gerisini tahmin edin!” dedi.





Ersan Şen’de birkaç gündür medya önüne çıkarak Süleyman Aslan’ın savunmaya devam ediyor.







Sadece 57 gün tutuklu kaldı





17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Süleyman Aslan, 20 Aralık 2013 tarihinde tutuklandı. Aslan, avukatlarının yaptığı başvuru üzerine 57 gün sonra tahliye edildi. Adli kontrol şartıyla tahliye kararı çıkan Aslan’a yurtdışına çıkış yasağı da verilmedi.





Tahliyesinde sonra siyah bir minibüse binerek cezaevinden hızla uzaklaşan Süleyman Aslan’ın avukatı Ersan Şen o dönem bunun nedenini ve tahliye kararını şöyle değerlendirmişti: “İlk açıklamaları son derece duygusal olabilir. Farklı şeyler konuşabilirdi, onlara engel olmak istedi”