Ruslar 9 yabancı basın kuruluşunu ajan ilan etti

9 YAYINCI KURULUŞ

Ajan ilan edilen bu kuruluşlardan gazetecilerin parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’ne giremeyeceği belirtildi.

Rusya Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından yapılan açıklamaya göre Rusya’da faaliyet gösteren ABD’li Radio Liberty, Voice of America, Current Time’ın da aralarında bulunduğu 9 basın kuruluşu yabancı ajan kanunu kapsamına alındı.





Listede yer alan diğer basın kuruluşları da Radio Liberty’nin Tatar-Başkir servisi olan Azatliq Radiosi, Sibir.Realii, Faktograf, Kavkaz.Realii, Kırım.Realii, Idel.Realiii olarak açıklandı.