Samanyolu Haber /Dünya / Ruslar 9 yabancı basın kuruluşunu ajan ilan etti /05 Aralık 2017 10:24

Ruslar 9 yabancı basın kuruluşunu ajan ilan etti

Rusya Adalet Bakanlığı, ülkede yayın yapan 9 medya kuruluşunu yabancı ajan olarak tanımladı.

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Yani medya yasasıyla birlikte yabancı ajan olarak tanımlanan medya kuruluşları listesi Voice of America, Özgür Avrupa Radyosu da bulunuyor.
9 YAYINCI KURULUŞ

Ajan ilan edilen bu kuruluşlardan gazetecilerin parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’ne giremeyeceği belirtildi.
Rusya Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından yapılan açıklamaya göre Rusya’da faaliyet gösteren ABD’li Radio Liberty, Voice of America, Current Time’ın da aralarında bulunduğu 9 basın kuruluşu yabancı ajan kanunu kapsamına alındı.

Listede yer alan diğer basın kuruluşları da Radio Liberty’nin Tatar-Başkir servisi olan Azatliq Radiosi, Sibir.Realii, Faktograf, Kavkaz.Realii, Kırım.Realii, Idel.Realiii olarak açıklandı.
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