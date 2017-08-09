Boydak: Gülen’in ağabeyinin cenazesine sadece biz değil Binali Yıldırım ve iki bakan da katıldı





Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada 17 tanık dinlendi. Tanıklar arasında bulunan işadamı Saffet Aslan, “Melikşah Üniversitesi´nde bir fakülte yaptırılması konusunda Hacı ve Memduh Boydak´ın benden talebi oldu. Bu istek daha sonra konferans salonuna çevrildi. Ben de salonun dış kısmının yapılmasını üstlendim. Hacı Boydak bana ‘Hayır defteri kapanmaz, sevap olur. Üniversite iyi çalışıyor katkın olsun’ dedi. Bana hiçbir şekilde himmet denilmedi. Böyle bir şeyi de asla kabul etmem ” dedi.







Tutuklu işadamı Hacı Boydak´ın kendisine cezaevinden hakaret dolu mektup gönderdiğini söyleyen Aslan, şöyle dedi:





“Boydak ailesini 45 yıldır tanırım. Hacı Boydak 37 yıllık arkadaşım olurdu. Boydak ailesi din, dil, ırk ayırt etmeden muhtaç olan herkese yardım ederdi. Hacı Boydak cezaevinden bana mektup gönderdi. Yazdığı mektupta hak etmediğim hakaretler var. Ben bu hakaretleri hak etmedim. Hak arama durumunu öteliyorum. Son 2 yıldır da konuşmuyorum. Tarafıma gelip kimse benden himmet ve kurban talebinde bulunmadı. Melikşah Üniversitesi içine yaptırdığım konferans salonu ile ilgili dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül´ün bizzat elinden şilt aldım. Kızım Melikşah Üniversitesi mezunudur.”





“BENDEN AFRİKA’DAKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ÜÇ KURBAN PARASI İSTENDİ”







Tanıklardan inşaat firması CEO´su Sedat Kılınç da ifadesinde, ” 7-8 yıl sohbet toplantılarına katıldım. Sohbet toplantılarına Ahmet isimli kişi hocalık ederdi. Benden Afrika’daki ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere 3 kurban parası istendi. Bu da nakit olarak bu isteği yerine getirdim” dedi.





Tanık olarak Duran Güven, Selami Sungur, Ahmet Çanakçıoğlu, Selim Oğuz, Mustafa Sözduyar, Serdar Altuntuğ ve Cüneyt Turan duruşmanın sabahki bölümünde dinlendi.





Tanıklardan Boydak Holding İdari ve Sosyal İşler Müdür Ekrem Baktır, savcılıkta verdiği bazı ifadelerini değiştirmek istediğini söyledi. İdari bölümlerde cemaate ait olduğunu düşündüğü kitapların dağıtıldığını belirten Baktır, “Lakin bu kitapların hiçbiri yasaklı yayın değildi. Birçok cemaat dernek Boydak Grubu’ndan yardım isterdi. En çok yardımı Gülen Cemaati istedi. Fethullah Gülen´in ağabeyi vefat ettiğinde Hacı ve Memduh Boydak özel uçakları ile Erzurum´a gitti. Polis ifademde yer alan cemaat iş bölümü hakkındaki konuları hatırlamıyorum. Boydak ailesinin cemaate para aktardığını görmedim. Memduh Boydak ABD giderdi, ancak gittiği programların içeriğini bilmem mümkün değildir” dedi.















“BİZİM GİTTİĞİMİZ ZAMANDA ÇELİK, AKDAĞ VE YILDIRIM DA VARDI”







Tanık Baktır’ın ifadesinden sonra söz alan tutuklu sanık Memduh Boydak, ” Ben Erzurum´da Fethullah Gülen´in ağabeyinin cenazesine ağabeyim Hacı Boydak ile gittim. Bizim gittiğimiz zamanda Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da vardı. Bizim Erzurum´da bulunma sebebimiz baş bayiimiz olan ve kolon kanseri olan Şerafettin Aslan´ı ziyaret etmekti. Cenazeye katılan diğer kişilerle ilgili hiçbir soruşturma yok. İddia edilen Bank Asya´ya para yatırıldığı söylentisine gelince de Ülkemdeki bir bankanın batırılmaması için para yatırdım” diye konuştu.





Davada Memduh Boydak´ın oğlu Burak Boydak´ın yanı sıra Özgür Baysal, Ömer Bozok, Mehmet Ünç tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti yarın devam etmek üzere duruşmayı bitirdi.