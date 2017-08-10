Darbe davasında en üst rütbeli tahliye!

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil, EDOK Okullar Komutanı eski korgeneral Abdullah Barutcu, EDOK Harekat Eğitim ve Öğretim Başkanı eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu ile tutuksuz sanıklar eski EDOK Muharebe Geliştirme Daire Başkanı emekli tuğgeneral Mehmet Topçu ve EDOK Muhabere Geliştirme Başkanlığı Alınan Dersler Merkezi Faaliyet Gözlem Kısmında Gözlem Subayı eski binbaşı Ersal Duman katıldı.







Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti eski Korgeneral Barutcu, “delillerin sanık lehine değişme ihtimalinin bulunması” ve “tutuklu kaldığı süre” gözönüne alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Duruşma 9 Ekim tarihine ertelendi.