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Sadece bir haftayı derlediler!
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Sadece bir haftayı derlediler!
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01 Aralık 2016 19:02
Sadece bir haftayı derlediler!
Tayyip Erdoğan'ın kendini yalanlamasına Türk toplumu alıştı. Ancak bu durum son bir haftada arttı. 'Son Vesayet' Erdoğan'ın çelişkilerini derledi
Erdoğan'ın U dönüşlerinden bir parça
İşte kendi kendini yalanlayan Erdoğan.
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