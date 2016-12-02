Fransa Cumhurbaşkanı'ndan flaş karar

Cumhurbaşkanı François Hollande 15 Mayıs 2012 tarihinde ülkenin 24. cumhurbaşkanı seçilmişti. Son yıllarda eleştirilerin hedefinde olan Cumhurbaşkanı François Hollande 2017 seçimleri için aday olup olmayacağını aralık ayında açıklayacağını önceden bildirmişti. İki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerin ilk turu 23 Nisan ve ikinci tur seçimleri 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Bu akşam televizyon ekranına çıkan Cumhurbaşkanı François Hollande "Seçim öncesi verdiğim vaatleri yaptım. Ülkede işsizlik sayısını düşürdüm ve terörle mücadele ettim" diye konuştu. Adaylıktan çekildiğini söyleyen François Hollande kendi partisinden olan adaylara yol açmış oldu.

