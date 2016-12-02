Samanyolu Haber /Dünya / Fransa Cumhurbaşkanı'ndan flaş karar /02 Aralık 2016 01:22

Fransa Cumhurbaşkanı'ndan flaş karar

FRANSA Cumhurbaşkanı Sosyalist Partisinden François Hollande (62) bu akşam yaptığı televizyon konuşmasında 2017 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmayacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı'ndan flaş karar

Cumhurbaşkanı François Hollande 15 Mayıs 2012 tarihinde ülkenin 24. cumhurbaşkanı seçilmişti. Son yıllarda eleştirilerin hedefinde olan Cumhurbaşkanı François Hollande 2017 seçimleri için aday olup olmayacağını aralık ayında açıklayacağını önceden bildirmişti. İki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerin ilk turu 23 Nisan ve ikinci tur seçimleri 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Bu akşam televizyon ekranına çıkan Cumhurbaşkanı François Hollande "Seçim öncesi verdiğim vaatleri yaptım. Ülkede işsizlik sayısını düşürdüm ve terörle mücadele ettim" diye konuştu. Adaylıktan çekildiğini söyleyen François Hollande kendi partisinden olan adaylara yol açmış oldu.
<< Önceki Haber Fransa Cumhurbaşkanı'ndan flaş karar Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:28:01