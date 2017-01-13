Samanyolu Haber /Gündem / 24 yıllık bina çöktü, ev sahipleri isyan etti /13 Ocak 2017 17:40

24 yıllık bina çöktü, ev sahipleri isyan etti

Biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği Zeytinburnu'nda çöken binanın eski sakini: Bir türlü yıkmadılar, can güvenliğimiz yoktu, kendimiz çıktık!

İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde çöken 7 katlı binanın eski sakini Reyhan Aktaş, "Temeller hep yıkılmıştı ve bizim evlerimizin duvarlarında da çok yıkıntılar vardı. Bir türlü anlaşmalı bir şekilde yıkılmadı. Kendiliğimizden çıktık, can güvenliğimiz yoktu" dedi. 56 daireli binanın 2015 yılında tahliye edildiği ifade edilmişti. 

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Bir televizyonun canlı yayınında konuşan Reyhan Aktaş'ın açıklamaları şöyle:

"Çatlaklar vardı. Boşaltıldı ama yıkılmadı. İnanın neden yıkıldığını bilmiyorum. Hep geliyorlardı bakmaya. Temeller hep yıkılmıştı ve bizim evlerimizin duvarlarında da çok yıkıntılar vardı. Bir türlü anlaşmalı bir şekilde yıkılmadı. Kendiliğimizden çıktık, can güvenliğimiz yoktu. Bilemiyorum. Gözlerimizin gördüğü şeyler çok vardı. Bütün Türkiye’ye geçmiş olsun. Daha önce çıktım. Gelip bakıyorlardı, bir şey de söylemiyorlardı. 'Yıkılacak ama şu anda değil' diyorlardı. 'İzin çıkmamış' diyorlardı. 10 sene orada oturdum, baktım çok çok eskimeye başladı, çıktım"
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