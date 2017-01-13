Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü restoran zinciri sahibi gözaltında /13 Ocak 2017 16:56

Ünlü restoran zinciri sahibi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cemaat bağlantısı olduğu şüphesiyle iş adamı Verdal Hosta gözaltına alındı. Hosta Ailesi, Ankara'nın ünlü dönercilerinden Hosta Piknik'in kurucusu.

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Hosta, soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. Verdal Hosta, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

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