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Ünlü restoran zinciri sahibi gözaltında
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Ünlü restoran zinciri sahibi gözaltında
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13 Ocak 2017 16:56
Ünlü restoran zinciri sahibi gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cemaat bağlantısı olduğu şüphesiyle iş adamı Verdal Hosta gözaltına alındı. Hosta Ailesi, Ankara'nın ünlü dönercilerinden Hosta Piknik'in kurucusu.
SHABER3.COM
Hosta, soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. Verdal Hosta, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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