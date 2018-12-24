Sabiha Gökçen'in ikinci pistinde büyük çatlak

Havalimanında ikinci pistin yıllardır bitirilememesini sorgulayan bir yazı kaleme alan AirportHaber Haber Koordinatörü Murat Herdem iddiayı yazısına taşıdı.





“İstanbul Havalimanı’ndaki iki aylık gecikmede yaygara koparanlar Sabiha Gökçen pistini neden görmezden geliyor?” diye soran Herdem, 2018’in Haziran ayında bitirileceği sözü verilen pistin hâlâ bitmediğini vurgulayarak önemli bir iddiayı da gündeme getirdi.





YSE Yapı tarafından yürütülen projeyle sadece pist inşa edilmeyeceğini aynı zamanda çevre yollarının deplase edileceği ve üzerinden uçak trafiğinin geçtiği yonca modeli tünelleri yapılacağını hatırlatan Herdem, “Böylelikle bağlantı yolları pistin altındaki tünellerden verilecek, ulaşım sorunu ortadan kaldırılacak. Hani birkaç ay önce ‘Dağ olmayan yere tünel yaptılar’ diyerek sosyal medyada tartışılan tüneller var ya, bu tüneller o tüneller işte” ifadelerini kullandı.





Herdem tünellerin üzerinin toprakla örtülmesi sırasında çatlak oluştuğu iddiasına yer verdiği yazısında şöyle dedi:





İKİ FİRMA DA SORUMLULUĞU KABUL ETMİYOR





“İddia o ki, bu tünellerin yapım işini üstlenen YSE Yapı firması tünellerin inşasını tamamlıyor ama üzerinin toprakla örtülmesi konusunda Makyol firmasından yardım istiyor. Kendilerinde bu teknik olmadığı için Makyol’dan bir nevi ricacı oluyorlar ve onlar da kabul ediyor. Ancak tünelin üzerinin toprakla örtülmesi sırasında, tünelin her iki tarafına eşit ağırlıkta toprak konularak örtülmesi gerekirken tek bir tarafa ağırlık binince tünelde çatlaklar meydana geliyor. Makyol, tünellerde oluşan çatlakların sorumluluğunu üstlenmiyor, YSE ise ‘Siz yaptınız sorumluluk sizin’ diye diretiyor.





Zannediyorum bu tartışmalar arasında pistin hizmete alınış tarihi de birkaç ay ileri atıyor.”