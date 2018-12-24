Savcıya göre Akpınar, 'halkı silahlı isyana teşvik' etmiş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermesi sonrası haklarında soruşturma başlatılan ve bugün mahkemeye çıkarılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.





Açıklamada, Müjdat Gezen'in "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan, Metin Akpınar ise "Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtilerek, "Her iki şüpheli hakkında "yurt dışına çıkışı yasaklanmak" ve "Haftada bir gün karakola imza vermek" suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.