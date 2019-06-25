Samanyolu Haber /Gündem / Saadet'ten A Haber trolü Erkan Tan'a: Dindarlığını Allah'a göster, bana insanlığın lazım /25 Haziran 2019 12:23

Saadet'ten A Haber trolü Erkan Tan'a: Dindarlığını Allah'a göster, bana insanlığın lazım

A Haber sunucusu Erkan Tan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimini ikinci kez kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na oy verenler için sarf ettiği sözler dikkatleri çekti.

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İstanbul seçim sonuçlarına dair yapılan açıklamalar medyanın sıcak gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. AKP yanlısı medya kuruluşlarının bazı açıklamaları ise tepkilere yol açıyor.

23 Haziran seçimlerinin etkisini üzerinden atamayan AKP'ye yakın medya kuruluşlarından tepki çeken açıklamalar geliyor.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 'A Haber' televizyonu sunucusu Erkan Tan'ın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Karaduman, 'A Haber' sunucusu Erkan Tan'ın "Alnı secdeye gidip de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını açıkça destekleyenler bu dakika itibariyle büyük bir sorumluluğun, hani tabir doğru mu bilmeyiz ama vebalin de parçası oldunuz" şeklideki açıklamalarına tepki gösterdi.

Karaduman “Dindarlığını Allah’a göster, bana insanlığın lazım”  açıklamasıyla Erkan Tan'ı eleştirdi.



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