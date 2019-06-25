Saadet'ten A Haber trolü Erkan Tan'a: Dindarlığını Allah'a göster, bana insanlığın lazım





23 Haziran seçimlerinin etkisini üzerinden atamayan AKP'ye yakın medya kuruluşlarından tepki çeken açıklamalar geliyor.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 'A Haber' televizyonu sunucusu Erkan Tan'ın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Karaduman, 'A Haber' sunucusu Erkan Tan'ın "Alnı secdeye gidip de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını açıkça destekleyenler bu dakika itibariyle büyük bir sorumluluğun, hani tabir doğru mu bilmeyiz ama vebalin de parçası oldunuz" şeklideki açıklamalarına tepki gösterdi.

Karaduman “Dindarlığını Allah’a göster, bana insanlığın lazım” açıklamasıyla Erkan Tan'ı eleştirdi.







İstanbul seçim sonuçlarına dair yapılan açıklamalar medyanın sıcak gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. AKP yanlısı medya kuruluşlarının bazı açıklamaları ise tepkilere yol açıyor.