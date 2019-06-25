Samanyolu Haber /Gündem / BM kararı sonrası Turgay Karaman ilk kez hakim karşısında /25 Haziran 2019 12:45

BM kararı sonrası Turgay Karaman ilk kez hakim karşısında

Birleşmiş Milletler’in derhal serbest bırakılmasını istediği Turgay Karaman, bugün hakim karşısına çıkıyor. Eşi Ayşe Karaman, BM kararının uygulanması çağrısı yaptı.

Eğitimci Turgay Karaman'ın eşinden çağrı

Turgay Karaman 2017 yılının Mayıs ayında, Malezya’da Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) teslim edildi. Resmi iade prosedürleri işletilmeden Türkiye’ye getirildi.

Karaman’a yapılanın ‘zorla kaçırma’ olduğu iddiasıyla ailesi uluslararası kurumlar nezdinde girişim başlattı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, geçtiğimiz ay konuyu karara bağlayarak Karaman’ı serbest bırakması için Türkiye’ye 180 gün süre verdi.


BUGÜN HAKİM KARŞISINDA
Eğitimci Turgay Karaman, BM’nin kararı sonrası bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Turgay Karaman’ın eşi Ayşe Karaman, sosyal medyadan mahkemeye çağrı yaptı. Uluslararası hukuka uyulmasını istedi. BM’nin de konunun takipçisi olmasını talep etti. Eşinin iki yıldır haksız biçimde hapiste tutulduğunu belirten Ayşe Karaman, hapishanedeki kötü koşullar ve işkencelerden dolayı endişe duyduğunu dile getirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
15 Temmuz sonrası Türk makamları, bazı ülkelerden Hizmet Hareketi’yle bağlantılı kişilerin iadesini istedi. Almanya, İngiltere ve ABD gibi batı ülkeleri bu talepleri geri çevirdi. Malezya, Kosova, Pakistan ve Moldova gibi bazı ülkeler ise resmi iade prosedürlerini işletmeden çok sayıda eğitimci ve iş insanını illegal yoldan MİT’e teslim ederek Türk Hükümeti’nin talebini yerine getirdi. Malezya’dan kaçırılan eğitimciler İsmet Özçelik ve Turgay Karaman, konuyu Birleşmiş Milletlere taşıdı.

İsmet Özçelik ve Turgay Karaman’ın derhal serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu karar aldı. Hizmet Hareketi’yle ilişkileri nedeniyle kaçırılan Özçelik ve Karaman’ın özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirten Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, iki kişinin derhal serbest bırakılması çağrısını yaptı ve karara uyması için Türk makamlarına 180 gün süre tanıdı. Ayrıca BM Komisyonu, keyfi tutukluluk için şahıslara tazminat ödenmesine de hükmetti.
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