Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi'nin yeni genel merkezi belli oldu /27 Nisan 2019 00:11

Saadet Partisi'nin yeni genel merkezi belli oldu

Saadet Partisinin yeni genel merkezi için kullanacağı bina arayışı sonuçlandı. Ankara Kazım Karabekir Caddesi'ne yakın bir mevkide bulunan binaya, eylül sonunda taşınılması planlanıyor.

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Saadet Partisinin yeni genel merkezi için kullanacağı bina arayışı sonuçlandı. Ankara Kazım Karabekir Caddesi'ne yakın bir mevkide bulunan binaya, eylül sonunda taşınılması planlanıyor.

Parti yetkilileri, geçici süreliğine Balgat'taki eğitim merkezini kullanan Saadet Partisi için yeni genel merkez binası buldu.

Kazım Karabekir Caddesi yakınlarındaki 3 katlı yeni bina için 5 aylık ödeme planı üzerinden sözleşme yapan parti yetkililerinin, yeni genel merkeze eylül sonunda taşınmayı planladıkları öğrenildi.
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