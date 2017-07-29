Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi'nden Ronaldo'ya ilginç davet /29 Temmuz 2017 10:35

Saadet Partisi'nden Ronaldo'ya ilginç davet

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Real Madrid’in ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo’ya 30 Temmuz Pazar günü İstanbul Yenikapı’da yapacakları “Büyük Kudüs Mitingi”ne katılması için davet mektubu gönderdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Cristiano Ronaldo’yu 30 Temmuz Pazar günü İstanbul Yenikapı’da yapacakları “Büyük Kudüs Mitingi”ne çağırdı.

Karamollaoğlu imzası ile gönderilen davet mektubunda şu ifadelere yer verildi:

“Malumunuz olduğu üzere İsrail son günlerde Kudüs ve Mescid-i Aksa’da Filistinlilere yönelik uyguladığı zulmü daha da artırmaya başlamış bulunuyor. Her gün gelen acı haberler ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da başlattığı kabul edilemez uygulamalar İsrail’in pervasızlığının had safhaya ulaştığını bütün dünyaya bir kere daha göstermiştir. Bu yaşananların tabii olarak milletimizin öfkesini doruğa çıkardığı da bir vakıadır. Bu durum karşısında Saadet Partisi olarak milletimizin hissiyatına tercüman olmak, Filistin’de yaşanan zulümlere karşı duruşumuzu göstermek ve uluslararası kamuoyunun Filistin’de yaşananlara dikkatini çekmek için 30 Temmuz Pazar 17.00’de İstanbul Yenikapı Meydanı’nda ‘Büyük Kudüs Mitingi’ düzenleme kararı almış bulunuyoruz. Bu miting, 80 milyonluk nüfusu ile milletimizin yeri ve zamanı geldiğinde farklılıklarını bir kenara bırakıp, birlikte hareket edebileceğini gösteren önemli bir örnek olacaktır. İslam ülkelerinin dağınıklığından istifade eden İsrail’in insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalmamız ve yapılanları içimize sindirmemiz mümkün değildir. Her daim mazlumun yanında durmuş, gözyaşını silmeyi vazife bilmiş bu aziz millet dün olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu gösterecektir. Honorable Cristiano Ronaldo olarak mitingimize katılımınız Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere mazlum coğrafyalara ümit olması bakımından önem arz etmektedir.”
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