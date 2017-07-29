‘Ne istediler de vermedik’ sözüne ne cevap verildi...

Gazeteci-Yazar Ekrem Dumanlı, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Ne istediler de vermedik’ açıklamasından sonra söylediği ‘Allah rızası için ne verdiniz açıkla. Genel müdürlük mü istendi valilik mi istendi’ restinin perde arkasına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. Dumanlı, Fethullah Gülen’in kendisine Başbakan’ı görmesi halinde iletmesini istediği mesajı açıkladı. Dumanlı, Gülen’in, ”Devleti kendileri yönetiyor, biz dua ediyoruz. Eğer birileri çıkar ondan bir makam talep isterse bilsin ki bizden değildir. Velev ki bizi tanıyan bir arkadaş olsun, o andan itibaren bizden değildir. Maksadını kaybetmiştir. Eğer bize nispet edilerek bazı insanlara zulmedilirse o da kalbimizi burkar. İyi işler yapıldıkça duamıza devam ederiz. Bizim kimin devleti yönettiğinin farkındayız. Makam mevki içinde değiliz. Makam mevki hesabı yapanları da arkadaşlarımız arasında görmek istemeyiz.” ifadelerini birebir Erdoğan’a aktardığını anlattı.





Ekrem Dumanlı, büyükelçi atamaları konusunda şahitlik etiği bir hatırayı da paylaştı. Erdoğan’ın ‘Hocaefendi’ye selamlarımı söyle… Büyükelçiler atıyoruz. Kimi isterlerse atıyalım. Bunu kendilerine ilet.’ şeklinde bir teklifte bulunduğunu açıklayan Dumanlı, Gülen’in bu teklife cevabından Başbakan’ın memnun olmadığını aktardı: ”Başbakan’a söyleyin devleti onlar yönetiyor. Kimi büyükelçi atarlarsa bizi seven insanlar onları baştacı edecektir.”