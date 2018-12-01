Saadet liderinden ittifak açıklaması: İttifak yapmıyoruz, yapmayacağız













Muhalefet partileri arasında da ittifak trafiği devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak kuran CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi cephesinde ittifaka dair henüz net bir anlaşma haberi gelmedi.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ittifakla ilgili yaptığı açıklamada yerel seçimlerde her yerde seçime gireceklerini söyledi. Karamollaoğlu, ittifak yapmayacaklarını, "Biz mahalli idare seçimlerinde ittifak yapmıyoruz, yapmadık, yapmayacağız. Bunu çok net ve açık olarak söylüyorum. Her yerde seçime gireceğiz" sözleriyle dile getirdi.





SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Ankara'da bir otelde partisinin il başkanları ve il müfettişleri toplantısında konuştu. Yerel seçim öncesi gündemde olan ittifak konusuna değinen Karamollaoğlu, seçimde herhangi bir ittifak yapmayacaklarını belirterek, şunları söyledi;





''Biz mahalli idare seçimlerinde ittifak yapmıyoruz, yapmadık, yapmayacağız. Bunu çok net ve açık olarak söylüyorum. 'Dirsek teması' sözünü birileri alıp yanlış noktalara çekmesin. Dirsek teması elbette yapacaksınız. Bizim adayımıza, başkalarının oy vermesini sağlamak için yapacaksınız. Başkalarına oy toplamak için değil. Her yerde seçime gireceğiz. Her ilde seçime gireceğiz."