Ayakkabı atölyeleri kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı

İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde daha önce de aldıkları düşük ücretlerle gündeme gelen saya işçileri, bu sefer kriz bahanesiyle hak gaspına uğruyor.





Adana, İzmir, Konya, Antep ve Manisa’da iş bırakan saya işçileri art ardan kapanan ayakkabı atölyelerinin ardından işsizlik ve ücretlerin düşürülmesi tehdidi ile karşı karşıya.





Evrensel’in haberine göre yüzlerce atölyenin bulunduğu İzmir Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde 35 atölye kepenk indirirken yüzlerce kişi işsiz kaldı. Atölyelerin daha büyük bir bölümünün üretime ara verdiği sanayi bölgesinde yeni üretim sezonunda parça başı iş ücretini düşmesi bekleniyor.





'ÜCRETLER ARTMAZSA EYLEMLER BAŞLAR'





10 liraya dikilmesi gereken sayayı 2 liraya diktiklerini dile getiren işçiler şunları söyledi: “Ayakkabıyı üretenler aç. Atölyenin hiçbir şey yapmadan haftalık masrafı 250 lira. Aylardır da çalışamıyoruz. Kâra geçen büyük patronlar hem parça başı ücretleri düşük tutuyor hem de stokçuluk yapıyorlar. Türkiye’de kadın ayakkabısının yüzde 65'i İzmir'de üretiliyor. Buradan ülkeye yayılır. Ocakta sezon açıldığında fiyatlar gerektiği gibi güncellenmezse eylemler yeniden başlar. Birçok arkadaşım benimle beraber, yoksa hepimiz dükkanı kapatır gideriz. Bu sorunları ancak örgütlü sayacılar düzeltir.”





Üretimin düşmesi işe daha önce reddettikleri ücretin altına çalıştıklarını belirten Suriyeli saya işçisi Halil, durumu şu şekilde değerlendirdi: “Büyük firmalara üretimi bir kenara bıraktı ve toptancı oldu. El altından Suriyelileri çalıştırıyor. İşler yüzde 30’lara kadar düştü. Geçtiğimiz seferki gibi yine eylemler olursa Suriyeliler de destek verir diye düşünüyorum.”





Daha öncede parça başı ücretlerin artırılması ve sigorta talebiyle iş bırakan sayacıların eylemi İstanbul’dan Adana, İzmir, Konya, Antep ve Manisa’ya yayılmıştı. Çok sayıda Suriyeli işçinin de çalıştığı saya atölyelerindeki iş bırakma eylemlerine Suriyeli işçiler de katılmıştı.