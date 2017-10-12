Saadet liderinden Bahçeli'ye tepki

Saadet Partisi Balgat Eğitim Merkezi'ndeki "Seçime Hazırlık İlçe Toplantıları"nda konuşan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, ABD'nin vize işlemlerini askıya alması konusunda cevap verilmesi gereken bazı soruların bulunduğunu söyledi.





ABD ile yaşanan vize krizine de değinen Karamollaoğlu, "Her ne kadar ABD vize kararını casus krizine dayandırsa da biz bu gerekçeyi inandırıcı bulmuyoruz. Krizin Türkiye'nin İdlib'e yönelik harekâtının başladığı güne denk gelmesi sadece bir tesadüf müdür?" diye sordu.





“Lozan Anlaşması yapıldı”





Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği "82 Musul, 83 Kerkük" sözlerini doğru bulmadıklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Bu kadar ileriye gitmek hakikaten hiçbir siyasi partinin bugün için gündemine almaması gereken bir konudur. Efendim Misak-ı Milli sınırları… Evet bizim için önemli idi. Birinci Cihan Harbi, İstiklal Harbi bitti. Lozan Anlaşması yapıldı. Birtakım maddeler konuldu ama şu anda Türkiye bölgede, 'Ben de başkaları gibi topraklarımı genişletmeyi düşünen bir ülkeyim' gibi bir intiba doğurursa başkaları da kendilerinde bize karşı tavır koyma hakkını görür" dedi.





“3.5 milyon Suriyeli Cuma namazını Türkiye’de kılıyor”





Karamollaoğlu, geçmişte yapılan hatalı ve yanlış söylemlerin Türkiye'yi bugün mahcup duruma düşürdüğünü savunarak, şöyle devam etti:"Kimse hatırlamak istemeyebilir ama biz yeri geldiğinde sabah kalkıp ihtiyaç varsa cuma namazını Emeviye'de kılacaktık. Emeviye'de namaz kılmayı bir tarafa bırakın 3.5 milyon Suriyeli cuma namazını Türkiye'de kılmak mecburiyetinde kaldı. Bu sadece bu tip insanları galeyana getiren ifadelerin nasıl ters dönebileceğinin işareti.

