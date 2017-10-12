'Erdoğan ve ailesinin banka hesapları dondurulsun'

ABD'nin Türkiye'ye vizeleri askıya almasının ardından Almanya'da da basın bu konuda haberler yapmaya başladı.





Berlin’de yayımlanan Die Welt gazetesindeki yorumda Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması eleştirilerek, benzer bir adım atılması istendi.





DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, konuyla ilgili şu yorum yer aldı:





"Berlin’in başka bir dil de konuşabileceğini Erdoğan'a gösterme vakti geldi. Almanya, Avrupa Birliği olmaksızın Türkiye’ye baskı uygulayabilecek ve Erdoğan’ın gerçekten canını yakabilecek silahlarını ortaya koyabilecek durumda. Neden Erdoğan'a bir ültimatom verilmiyor? Türk hükümetinin dört hafta içinde 11 rehini serbest bırakmaması halinde, Alman topraklarındaki Türkiye'den gelen bütün Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) memurlarının bir ay içinde ülkeyi terk etmesi istenebilir. Ayrıca Almanya’ya gelmek isteyen Türklerin vize işlemleri askıya alınabilir. Bunun yanı sıra Berlin, Almanya’daki 14 Türk Başkonsolosluğu’nun yarısını kapatabilir. Kim rehin alırsa, ona rehin alan kişi muamelesi yapmak gerekir.”





ERDOĞAN'IN HESAPLARI DONDURULSUN





Darmstädter Echo gazetesi ise Erdoğan'ın hesaplarının dondurulması talebini dile getirdi:





"Türkiye bazı küçük ekonomik başarılarına rağmen dünya sahnesinde Erdoğan'ın görmek istediği gibi hâlâ belirleyici bir rol oynamıyor. Bunun üzerine de siyasi şiddetin daha keskin yöntemlerine başvuruyor. Daha fazlasına sahip olamadığı için, elindeki her şeyi bozan küçük bir çocuk gibi. Meşale Tolu, Deniz Yücel ve diğerleri bizim dayanışmamızı sonuna kadar hak eden şanssız rehineler. Avrupa Birliği müzakerelerine ve yapılan ödemelere son verilsin, Gümrük Birliği genişletilmesin, Erdoğan ve çevresindekilerin uluslararası hesapları dondurulsun, turizm konusunda Avrupa çapında aynı şekilde hareket edilsin.”