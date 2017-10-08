Samanyolu Haber /Gündem / S-400'ün kaparosunu gönderip ABD ile Patriot pazarlığı yapılmış /08 Ekim 2017 11:11

S-400'ün kaparosunu gönderip ABD ile Patriot pazarlığı yapılmış

S-400'ler için kaparo ödemesine rağmen Ankara'nın ABD'ye Patriot füzeleri için 3 hafta önce teklif verdiği ortaya çıktı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Washington'daki temaslarıyla ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

PYD'DE DESTEK DEVAM EDECEK

“Gördüğümüz IŞİD’le mücadele kapsamında ABD’nin en azından yakın vadede PYD/YPG iş birliğinden vazgeçmeye niyeti yok. Ama Türkiye’nin hassasiyetlerini de giderebilecek bir yol aramaya çalıştıklarını gördük.

'BAĞDAT İLE ERBİL ARASINDA DİYALOG AÇILMASINA YOĞUNLAŞACAKLAR'

ABD yönetiminin ‘IKBY’nin tek taraflı referandumunun sonuçlarını tanımayacağız’ açıklamasının gerçek manada sürdürülüp sürdürülemeyeceğini anlamaya çalıştık. Bir şekilde Bağdat ile Erbil arasında diyaloğun açılmasına yoğunlaşacağını anlıyoruz.

ANKARA PATRIOT'LARLA İLGİLİ 2-3 HAFTA ÖNCE GİRİŞİMDE BULUNMUŞ

ABD’li yetkililer Türkiye’nin S-400 füzelerini alıyor olmasından rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Biz de ‘ABD hava savunma sistemi önerdi de mi Türkiye bunu reddetti ve Rusya ile buna rağmen işbirliği mi yapıyor’ diye sorduk. Onlar da 2009’dan beri Patriot füzelerinin satışının gündemde olduğunu, en son 2-3 hafta önce Türkiye tarafından gündeme getirildiğini söylediler. Türkiye bir taraftan S-400 savunma sistemi için Rusya’ya kapora ödediğini belirtiyor ama demek ki, son zamanlarda Patriot füzelerinin alımı konusunda ABD nezdinde bazı girişimler yapıyor… Kongre’den bunun geçebileceğine ihtimal vermiyorlar.”
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