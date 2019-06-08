Samanyolu Haber /Gündem / S-400'lerle ilgili Türkiye için yeni tarih... /08 Haziran 2019 21:27

S-400'lerle ilgili Türkiye için yeni tarih...

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergei Chemezov, S-400 savunma sisteminin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlanacağını duyurdu. Chemezov, S-400'ler için Rusya'da bulunan Türk askerlerinin eğitiminin de tamamlandığını açıkladı.

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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergei Chemezov, S-400 savunma sisteminin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlanacağını duyurdu. Chemezov, S-400'ler için Rusya'da bulunan Türk askerlerinin eğitiminin de tamamlandığını açıkladı.

Saint Petersburg Ekonomi Forumu'nda konuşan Chemezov, "Herşey yolunda, iki ay içinde teslimata başlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

'Ön ödeme yapıldı, krediler alındı, ekipmanlar üretildi'

Chemezov, "Ön ödemeler gerçekleşti, krediler alındı, ekipmanlar üretildi." ifadelerini kullanırken S-400'leri kullanacak Türk askerlerinin eğitimini kast ederek "Üstelik formasyonu da bitirdik." şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), S-400 füzelerinin NATO savunma sistemiyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle Ankara ve Moskova arasındaki anlaşmaya karşı çıkıyor.

ABD, Türkiye S-400'leri almaktan 31 Temmuz tarihine kadar vazgeçmezse F-35 savaş jetlerinin üretim programından Türkiye'yi çıkaracağını ve şu anda Amerika'da eğitim gören Türk pilotlarını ülkelerine geri yollayacağını duyurdu.

(Beraat Gokkus/ tr.euronews.com) Ek kaynaklar • AFP

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