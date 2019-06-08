Samanyolu Haber /Gündem / AKP'lilerden İYİ Parti'nin seçim çadırına saldırı /08 Haziran 2019 21:43

AKP'lilerden İYİ Parti'nin seçim çadırına saldırı

İstanbul Sancaktepe’de İYİ Partili ve AKP’liler arasında gerginlik yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i provoke eden AKP’liler ellerindeki bayraklarla İYİ Parti Demokrasi Çadırına saldırdı.

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

İstanbul Sancaktepe’de İYİ Partili ve AKP’liler arasında gerginlik yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i provoke eden AKP’liler ellerindeki bayraklarla İYİ Parti Demokrasi Çadırına saldırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sancaktepe’de seçim çadırını ziyaret etti.
 
Ziyaretin ardından Meral Akşener esnaflarla görüşmesini sürdürürken AKP’liler Meral Akşener’e yönelik sloganlar atarak İYİ Parti çadırına saldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda yaralıların olup olmadığı bilinmiyor.
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