Samanyolu Haber /Gündem / S-400'lerin ilk parçaları Türkiye'ye geldi /11 Temmuz 2019 20:11

S-400'lerin ilk parçaları Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye S-400'leri getirecek olan uçaklar 8 Temmuz gecesi Rusya'nın Tver şehrinden kalkış yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'yle (ABD) ile Türkiye arasında krize neden olan Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini taşıyan uçaklar Türkiye'ye gelerek Malatya ve Ankara'ya iniş yaptı.

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Rusya'dan alınan ve ABD ile Türkiye arasında krize yol açan S-400 hava savunma sistemi Türkiye'ye giriş yaptı. Rusya Araştırmalar Enstitüsü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Rusya'dan gelen uçaklar Malatya ve Ankara'ya iniş yaptı" dedi.

Enstitüye ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rusya'dan gelen uçaklar Malatya ve Ankara'ya iniş yaptı. Rus S-400'lerin ilk parçaları ile Rus uzmanlar da Türkiye'ye ayak bastılar" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'ye S-400'leri getirecek olan uçaklar 8 Temmuz gecesi Rusya'nın Tver (Levsky) şehrinden kalkış yapmıştı.
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